И работе индустриального парка.

Вопросы улучшения экономического, промышленного и образовательного климата Южного Урала обсудили на круглом столе в Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова. В дискуссии участвовали представители вуза, областной Ассоциации предприятий ОПК, ПАО "ММК" и горадминистрации.

Заседанию предшествовала экскурсия в Ресурсный центр нанотехнологий и наноматериалов, а также в Инжиниринговый центр МГТУ. После этого собравшиеся обсудили основных показателей социально-экономического развития Магнитогорска за первую половину 2017 года, уделили внимание вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Также был рассмотрен потенциал сотрудничества вуза и комбината с оборонными предприятиями, обсудили и основные проекты МГТУ как опорного университета Челябинской области.

По итогам встречи были определены перспективы сотрудничества вуза и ММК с оборонщиками. Решено было увеличить целевой набор в МГТУ за счет предприятий ОПК, внедрять проектное образование и развивать инжиниринговый центр.

Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, будет продолжена практика совместного участия университета и завода в инновационных программах и грантах. Не прекратится и проектная работа с индустриальным парком ММК. Помимо этого, планируется вовлекать малые инновационные предприятия МГТУ в выполнение оборонных заказов.