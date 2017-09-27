По проблемам коммерческого бурения.

"РН-Пурнефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") впервые собрал на семинар 60 представителей буровых и сервисных подрядных организаций. Мероприятие прошло в рамках реализации стратегии "Роснефти" по увеличению коммерческой скорости бурения и снижению стоимости строительства скважин при сохранении качества работ.

В "РН-Пурнефтегазе" ежегодно в течение трех последних лет строят свыше 100 как новых скважин, так и скважин с зарезкой боковых стволов (ЗБС). Кроме того, на предприятии внедряют систему раздельного бурового сервиса. Она не предусматривает генерального подрядчика – инжиниринг каждой скважины выполняют специалисты Общества. Такой подход предполагает тесное сотрудничество с сервисными компаниями, когда обе стороны равно заинтересованы в максимальном результате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В рамках семинара представители ведущих сервисных компаний поделились опытом и лучшими практиками, применяемыми на объектах "РН-Пурнефтегаза". На заседаниях секций по направлениям рассматривались инновационные технологии и оригинальные решения в областях повышения коммерческой скорости бурения, цементирования, применения буровых растворов, заканчивания скважин и другие. Особое внимание уделили вопросам безопасности и мерам по исключению аварийных ситуаций.

Активное общение происходило и в кулуарах форума: представители сервисных компаний познакомились друг с другом и обсудили общие проблемы и способы их решения.

Участники семинара высоко оценили практическую пользу такой встречи и предложили проводить подобные мероприятия в дальнейшем, расширив охват.

ООО "РН-Пурнефтегаз" – одно из самых северных нефтегазодобывающих предприятий ПАО "НК "Роснефть". Оно является крупнейшим оператором по добыче, подготовке и сдаче нефти, газа и газового конденсата на лицензионных участках "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 70% запасов черного золота и газового конденсата сосредоточено на четырех крупных месторождениях: Барсуковском, Харампурском, Тарасовском и Комсомольском. Их разработка осложняется различными факторами, в том числе геологическим строением месторождений.