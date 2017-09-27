Вместе с Челябинской областью.

Средний и Южный Урал заняли шестую и восьмую строчки рейтинга региональных рынков легковых автомобилей с пробегом в августе 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат", в Свердловской области в августе было куплено 14,8 тысячи машин с пробегом, что на 11% больше, чем год назад. В Челябинской - 12,8 тысячи авто (+13,5%).

Возглавляет список по-прежнему Московская область, где за минувший месяц было продано 28 тысяч подержанных машин (+12,5%). На вторую строчку поднялся Краснодарский край с 24,6 тысячи перепроданных легковушек (+7,5%). Ему удалось оставить позади российскую столицу, где из рук в руки перешли 24,4 тысячи авто (-9,5%).

В целом по стране в августе 2017 года вторичный рынок показал рост в 6,5%, увеличившись до 480,6 тысячи машин.