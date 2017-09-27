Наладив экспорт сахара.

В ходе визита главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева в Узбекистан было достигнуто соглашение об экспорте сахара российскими производителями. Документ подписали Союз сахаропроизводителей России и "Узбекозиковкатхолдинг".

"В этом году наши аграрии получили рекордный урожай сахарной свеклы. Это позволит произвести 6,5 миллиона тонн сахара, часть которого будет направлена на экспорт, в том числе в Узбекистан", – заявил министр.

Как сообщили "Уралинформюбюро" в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ, инициативу российской стороны поддержал президент республики Шавкат Мирзёев.

Стоит отметить, что в ходе визита делегации в Республику были подписаны еще 2 документа. Среди них трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Картофельным союзом России, "Узбекозиковкатхолдингом" и Киргизским союзом промышленников и предпринимателей. Также на бумаге закрепили соглашение между Картофельным союзом России и узбекистанским Sanray Agro Plus о совместной деятельности по созданию селекционно-семеноводческого центра по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана.