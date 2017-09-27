За сговор по ОСАГО.

Антимонопольная служба Тюменской области оштрафовала ПАО "Росгосстрах" и местного бизнесмена за сговор на рынке ОСАГО. Ведомство обнаружило, что в декабре 2013 года страховщики и ИП Пономарев заключили договор, после которого солидная часть автовладельцев по направлениям на техосмотр от "Росгосстраха" приезжала к Геннадию Пономареву, сообщает "Уралинформбюро".

"В отдельных случаях навязывание указанных договоров происходило под страхом отказа в оформлении полиса ОСАГО. При этом клиент должен был на месте внести плату за фактически не предоставленные ему услуги ИП Пономаревым. "Росгосстрах" же получал за свои услуги 30% от суммы перечисленных предпринимателю денежных средств", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

По их подсчетам, только за 2014 год в итоге соглашения страховая компания выручила не менее 7 миллионов рублей, в 2015 - почти 11 миллионов рублей. Общий размер выручки Пономарева за два года превысил 60 миллионов рублей.

В итоге "Росгосстраху" назначен штраф в 10,5 миллиона рублей, а вот бизнесмена оштрафовали лишь на 20 тысяч рублей.