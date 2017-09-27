Для утилизации технологических газов.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") получило более половины оборудования нового комплекса газоочистки. Оно будет установлено на участке конвертеров в ходе реконструкции медеплавильного цеха.

С начала сентября на предприятие поступило свыше 60 вагонов с механизмами, деталями и конструкциями общим весом порядка 1000 тонн и общей стоимостью более 3,8 миллиона долларов США. В общей сложности для обеспечения экологичности работы трех новых конверторов Kumera "Карабашмедь" получит 130 вагонов с оборудованием. Приемка осуществляется при участии представителей поставщика – китайской компании CIMM, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В состав комплекса газоочистки входят технологические и аспирационные напыльники, а также адиабатические газоохладители для снижения температуры отходящих газов.

"Новое оборудование позволит уменьшить неорганизованные выбросы газа в атмосферу цеха. Снизится и объем технологических газов, поступающих в сернокислотный цех. В целом оборудование будет способствовать улучшению экологической обстановки как на территории завода, так и в городе", - отмечает начальник технического отдела ЗАО "Карабашмедь" Евгений Орлов.

Установка новых конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на "Карабашмеди" в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Комплекс мероприятий позволит дополнительно сократить производственные выбросы.