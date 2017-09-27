×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Карабашмедь" получила оборудование на 3,8 миллиона долларовСегодня в 17:57

  • Текст

Для утилизации технологических газов.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") получило более половины оборудования нового комплекса газоочистки. Оно будет установлено на участке конвертеров в ходе реконструкции медеплавильного цеха.

С начала сентября на предприятие поступило свыше 60 вагонов с механизмами, деталями и конструкциями общим весом порядка 1000 тонн и общей стоимостью более 3,8 миллиона долларов США. В общей сложности для обеспечения экологичности работы трех новых конверторов Kumera "Карабашмедь" получит 130 вагонов с оборудованием. Приемка осуществляется при участии представителей поставщика – китайской компании CIMM, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В состав комплекса газоочистки входят технологические и аспирационные напыльники, а также адиабатические газоохладители для снижения температуры отходящих газов.

"Новое оборудование позволит уменьшить неорганизованные выбросы газа в атмосферу цеха. Снизится и объем технологических газов, поступающих в сернокислотный цех. В целом оборудование будет способствовать улучшению экологической обстановки как на территории завода, так и в городе", - отмечает начальник технического отдела ЗАО "Карабашмедь" Евгений Орлов.

Установка новых конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на "Карабашмеди" в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Комплекс мероприятий позволит дополнительно сократить производственные выбросы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×