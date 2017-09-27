Ремонт дорог Екатеринбурга обошелся в 1,6 миллиардаСегодня в 18:21
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Работы закончат 15 октября.
На ремонт дорог в столице Урала в этом году потратили 1,6 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Большая часть – 1,3 миллиарда поступили из бюджета области. 126,4 миллиона город получил из федерального бюджета и 98,6 миллиона потратил из собственного. Еще 77,7 миллиона направлено на ликвидацию очагов аварийности.
На 27 сентября 2017 года подрядчики завершили работы на 22 объектах, ремонт продолжается на 27. Асфальтирование выполнено уже на 87% дорог и 66% тротуаров из общего перечня объектов. По плану все работы завершатся 15 октября.
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