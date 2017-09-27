Россияне перейдут на прямые договоры с энергетикамиСегодня в 19:15
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В рамках грядущей реформы ЖКХ.
Собственники жилья должны иметь право заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, а управляющие компании — в обязательном порядке отвечать на официальные запросы жильцов. Это лишь малая часть грядущей реформы ЖКХ, которую проанонсировал на заседании Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области директор департамента Алексей Россолов.
Глава ведомства вкратце обрисовал перед коллегами 4 основных направления, по которым будет в обозримом будущем меняться коммунальное законодательство. Это переход собственников жилья с поставщиками коммунальных услуг на прямые договорные отношения, учреждение новой формы собрания собственников — так называемой "конференции", усиление сервисной составляющей работы управляющих компаний и реформа системы лицензирования УК, которая будет серьезно ужесточена.
Законопроект, содержащий эти изменения в Жилищный Кодекс РФ, в данный момент рассматривается в Госдуме РФ.
Более подробно об этой реформе - в одном из ближайших материалов "Уралинформбюро".
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