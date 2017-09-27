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Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) стала единоличным владельцем КРК "Уралец", на которой проводит домашние игры ХК "Автомобилист". 33,99% акций екатеринбургской арены за 259,3 миллиона рублей выкупило аффилированное с "медной" компанией АО "Вертикаль". Соответствующая информация размещена на интернет-площадке "Сбербанк-АСТ", передает "Уралинформбюро".

Учредителями "Вертикали", судя по информации из открытых источников, являются двое: Альберт Ахкямов (10%) и Андрей Васькин (90%). Первый является единоличным владельцем зарегистрированного в Екатеринбурге АО "Стратегия", на которое в свое время были записаны 5,5% акций Среднеуральского медеплавильного завода, входящего в УГМК-Холдинг. Второй же владеет 25% акций в кемеровском ООО "КРУ КЕЙТ СЕРВИС", в составе учредителей которого – ОАО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ", находящееся под управлением УГМК-Холдинг.

Васькин, кроме того, в феврале 2017 года наряду с коммерческим директором "медного" холдинга Игорем Кудряшкиным и вице-губернатором Свердловской области Сергеем Зыряновым пополнил состав попечительского совета "Автомобилиста".

Решение о продаже трети акций "Уральца", которая раньше принадлежала Свердловской области (остальные 2/3 уже были в руках "медного" холдинга), было принято минувшим летом. До этого свердловские власти "сдали" УГМК недостроенную екатеринбургскую телебашню и участок земли, на котором она стоит.

"Медники" намереваются построить на выделенной земле ледовую арену на 15 000 зрителей. Для этого телебашню и участок, на котором она стоит, внесут в уставной капитал АО "Ледовая арена", созданного специально под проект. Стоимость "взноса" области оценивается в 654,2 миллиона рублей (только башня – 66 миллионов). При этом 60% акций объекта будет распоряжаться УГМК, а области достанется 40%.

Стоит отметить, что владельцы хоккейного клуба "Автомобилист" определяются через пакеты акций КРК "Уралец". Фактически Свердловская область выходит из числа совладельцев клуба.



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