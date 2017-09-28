За полгода.

Затраты ПАО "ММК" на охрану труда в январе - июне 2017 года превысили 325,7 миллиона рублей.

В эту сумму вошли расходы на проведение 37 мероприятий по улучшению условий работы и профилактике профессиональных заболеваний, предусмотренных Соглашением по охране труда. На лабораторно-инструментальные исследования в ходе специальной оценки условий труда было затрачено 11,8 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

На обеспечение работников комбината спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты ушло 110,5 миллиона рублей.

Еще 9,45 миллиона рублей было израсходовано на обеспечение диетическим питанием занятых на вредных производствах и обеспечение питьевого режима, снабжение газированной и минерализованной водой всех остальных работников ММК, а особенно "горячих" цехов.

Кроме того, 99% работников ММК - 9 897 человек - побывали на периодическом медицинском осмотре, в том числе психиатрическом освидетельствовании для отдельных категорий сотрудников. Состояние здоровья водителей, машинистов и операторов механизмов повышенной опасности перед каждой сменой проверяют в цеховых здравпунктах.

За соблюдением на ММК Соглашения по охране труда следят уполномоченные профкомов подразделений. Все выявляемые ими замечания устраняются в кратчайшие сроки. В первом полугодии 250 уполномоченных прошли обучение в корпоративном центре подготовки кадров "Персонал ОАО "ММК". Там же прослушали курсы по охране труда 386 руководителей, специалистов и служащих предприятия.

Все поступающие на работу в ОАО "ММК" проходят предварительный медицинский осмотр, а также вводный инструктаж, обучение безопасным приемам труда и стажировку на рабочем месте.

Стоит отметить, что система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО "ММК" сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Это подтвердил надзорный аудит системы, прошедший в марте.