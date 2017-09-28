В 2017 году.



Российское министерство финансов внесло поправки в федеральный бюджет 2017 года, увеличив затраты по "закрытой части" на 184,3 миллиарда рублей. Поправки в главный финансовый документ страны ведомство обнародовало на своем портале, передает РБК.

В открытой части бюджета Минфин предлагает сократить расходы на 58,5 миллиарда рублей - до 13,61 триллиона, а закрытую часть увеличить более, чем на 184 миллиарда. Таким образом доля секретного финансирования вырастет до 18,6%. По итогам летних поправок этот показатель составлял 17,7%, а в изначальном показателе - 17%, передает "Уралинформбюро".

На какие именно сферы направят дополнительные средства, не сообщается, однако обычно львиная доля таких расходов идет на безопасность и оборону. В тексте поправок также есть новый пункт, в котором говорится, что 3 миллиарда рублей может быть направлено Федеральной службе охраны (ФСО) на расходы, "связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности".

Согласно документу, доходы российского бюджета увеличатся на 41,5 миллиарда рублей, на 125,7 миллиарда станут больше и расходы. Дефицит бюджета будет примерно 2 миллиардам рублей (2,2% ВВП), а инфляция в конце года составит 3,2% (против ранее прогнозируемых 3,8%).

Кроме того, расходы увеличены и на госкомпании. Россельхозбанк получит дополнительно 20 миллиарда рублей, РЖД - 17,7 миллиарда, "Ростех" — 15,45 миллиарда, Фонд развития промышленности (ФРП) — 16 миллиардов, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — 3,3 миллиарда, "Первый канал" — 3 миллиарда.

Стоит отметить, что ранее в бюджете на 2018-2020 годы правительство зарезервировало более триллиона рублей на "отдельные мероприятия" в сфере безопасности, обороны, а также на космос и экономику.