Екатеринбургские энергетики взялись за Заречный и ПионерскийСегодня в 10:48
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Пуск тепла вышел на финишную прямую.
В Екатеринбурге начался четвертый, завершающий этап пуска тепла, который охватит часть улиц Центра, микрорайонов Заречный и Пионерский. Кроме того, тепло будет пущено в два дома, расположенных в поселке Шабровском и на улице Фронтовых бригад, сообщается на сайте центральной диспетчерской службы.
По состоянию на 26 сентября тепло было подано в 45% (3 583) многоквартирных домов и свыше 70% социальных объектов. В рамках третьего этапа было подано отопление в дома, стоящие в квадрате улиц Татищева - Халтурина - Готвальда - Стрелочников - Луначарского - проспекта Ленина, Амундсена - Московской - Объездной дороги, а также на Эльмаше, в районе цирка и СДЮСШОР "Юность".
Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что по Свердловской области к теплу полностью подключено 25% муниципальных образований Свердловской области. 26 сентября пресс-служба областного Министерства энергетики и ЖКХ обновила данные: стопроцентное отопление жилфонда обеспечено уже в 52 (из 90) территориях, имеющих централизованное теплоснабжение.
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