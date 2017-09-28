Российским УК "закрутят гайки"Сегодня в 12:49
- Текст
В ходе грядущей реформы ЖКХ.
Собственники жилья получат право заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, а управляющие компании обяжут оперативно отвечать на официальные запросы жильцов. Это - малая часть грядущей реформы ЖКХ, которую анонсировал на заседании Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области директор департамента Алексей Россолов, сообщает "Уралинформбюро".
Глава ведомства вкратце обрисовал перед коллегами 4 основных направления, по которым будет в обозримом будущем меняться коммунальное законодательство. Это переход собственников жилья с поставщиками коммунальных услуг на прямые договорные отношения, учреждение новой формы собрания собственников — так называемой "конференции", совершенствование системы обслуживания жильцов и ужесточение процедуры лицензирования УК.
Система прямых договоров предусмотрена пакетом изменений в Жилищный Кодекс РФ, который в данный момент рассматривается Госдумой. Соответствующий законопроект был подготовлен федеральным правительством в декабре 2016 года. Стоить отметить, что прямые договорные отношения между собственниками жилья и РСО (ресурсоснабжающая организация) практиковались и раньше, но не касались домов, которыми управляют УК.
В случае реализации этого законопроекта вопрос "заключать такой договор или нет" будет отдан на откуп собранию собственников. Необходимы два условия: согласие со стороны самой РСО и прекращение соответствующего договора с управляющей компанией, ранее выступавшей в роли поставщика услуг. По словам Алексея Россолова, если жильцы выберут вариант с "прямым договором", в компетенции УК останется лишь надзор за состоянием домовых сетей.
Сами же общие собрания могут трансформироваться в конференции, на которых не требуется присутствие всех собственников: решения по ключевым для жилого дома вопросам будут принимать специально выбранные жильцами делегаты. Как считает глава департамента Госжилстройнадзора, эта новелла повысит мобильность и оперативность собраний в отдельно взятых домах. При этом все собрания будут записываться на видео, чтобы исключить возможность подлога протоколов.
Серьезные изменения ожидают и сервисную составляющую отношений между жильцами и УК. Так, на территории жилфонда будут учреждены представительства управляющих компаний, слесарей и электриков обяжут носить бейджи с фамилиями и бахилы. Кроме того, жильцы получат право направлять руководству управляющих компаний официальные запросы, на которые те будут обязаны оперативно отвечать.
Самые кардинальные метаморфозы коснутся существующей системы лицензирования управляющих организаций. Законопроектом в Кодекс вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать с максимальной жесткостью. Полномочия привлекать проштрафившиеся жилконторы к ответственности будут отданы напрямую органам Госжилстройнадзора. Сегодня, для примера, призвать к ответу компанию-нарушительницу надзорный орган может только через мировой суд.
Что касается самой системы лицензирования — она, как уже было сказано, будет максимально ужесточена. Управляющие компании, бросившие свои дома на 6 месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации. Сдаст компания экзамен или уйдет с рынка, зависит в том числе и от того, есть ли за ней долги за потребленные коммунальные услуги.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:05
Поэтапный запуск тепла в Екатеринбурге противоречит закону
Выяснили управдомы.Сегодня в 17:04
На Серовском тракте под Екатеринбургом столкнулись два грузовика
Пострадал человек.Сегодня в 16:52
Россиянам предлагают спокойный отдых за 1 рубль
С полисом "Трэвел".Сегодня в 16:52
Путин назвал имя руководителя "обезглавленного" региона
Подписав указ.Сегодня в 16:29
Ученики "Газпром-класса" провели день на рабочем месте
В офисе "Газпром добыча Ямбург".Сегодня в 16:29
На Среднем Урале ремонтируют 30-летний мост
Закончить обещают к 5 октября.Сегодня в 16:23
Челябинец сел на 17,5 лет за двойное убийство
Он зарезал приятеля и его отца.Сегодня в 16:17
Поджог "Космоса" обошелся в 20 миллионов
Платить будет виновник.Сегодня в 16:16
Депутаты Нижнего Тагила "прокатили" Носова с комиссиями
Выбрав их главами оппозиционеров мэра.Сегодня в 16:11
Свердловским орденоносцам подарили землю
Под дачи, сады и ИЖС.Сегодня в 16:06
Следователи проверяют разваливающийся детсад в Пышме
Который строят на болоте.Сегодня в 16:02
Казахстанские ученые создали многоразовую туалетную бумагу
С помощью нанотехнологий.Сегодня в 15:54
В Прикамье в многоквартирном доме прогремел взрыв
Бытового газа.Сегодня в 15:43
Знахари из Уганды приносили в жертву детей
Для спасения страны от засухи.Сегодня в 15:32
Заразившие карпинских сирот повара получили по полгода
Ограничения свободы.
Главные новости
- Сегодня в 16:16Депутаты Нижнего Тагила "прокатили" Носова с комиссиями
- Сегодня в 14:08Владельцы "ВИМ-авиа" скрылись от уголовного преследования
- Сегодня в 12:11AZUR air собрала "паровозик задержек" в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:56Наберут по объявлению: свердловских министров ищут в интернете
- Сегодня в 11:26Путин сократил число призываемых в армию россиян
Аналитика
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.