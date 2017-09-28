В ходе грядущей реформы ЖКХ.

Собственники жилья получат право заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, а управляющие компании обяжут оперативно отвечать на официальные запросы жильцов. Это - малая часть грядущей реформы ЖКХ, которую анонсировал на заседании Общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области директор департамента Алексей Россолов, сообщает "Уралинформбюро".

Глава ведомства вкратце обрисовал перед коллегами 4 основных направления, по которым будет в обозримом будущем меняться коммунальное законодательство. Это переход собственников жилья с поставщиками коммунальных услуг на прямые договорные отношения, учреждение новой формы собрания собственников — так называемой "конференции", совершенствование системы обслуживания жильцов и ужесточение процедуры лицензирования УК.

Система прямых договоров предусмотрена пакетом изменений в Жилищный Кодекс РФ, который в данный момент рассматривается Госдумой. Соответствующий законопроект был подготовлен федеральным правительством в декабре 2016 года. Стоить отметить, что прямые договорные отношения между собственниками жилья и РСО (ресурсоснабжающая организация) практиковались и раньше, но не касались домов, которыми управляют УК.

В случае реализации этого законопроекта вопрос "заключать такой договор или нет" будет отдан на откуп собранию собственников. Необходимы два условия: согласие со стороны самой РСО и прекращение соответствующего договора с управляющей компанией, ранее выступавшей в роли поставщика услуг. По словам Алексея Россолова, если жильцы выберут вариант с "прямым договором", в компетенции УК останется лишь надзор за состоянием домовых сетей.

Сами же общие собрания могут трансформироваться в конференции, на которых не требуется присутствие всех собственников: решения по ключевым для жилого дома вопросам будут принимать специально выбранные жильцами делегаты. Как считает глава департамента Госжилстройнадзора, эта новелла повысит мобильность и оперативность собраний в отдельно взятых домах. При этом все собрания будут записываться на видео, чтобы исключить возможность подлога протоколов.

Серьезные изменения ожидают и сервисную составляющую отношений между жильцами и УК. Так, на территории жилфонда будут учреждены представительства управляющих компаний, слесарей и электриков обяжут носить бейджи с фамилиями и бахилы. Кроме того, жильцы получат право направлять руководству управляющих компаний официальные запросы, на которые те будут обязаны оперативно отвечать.

Самые кардинальные метаморфозы коснутся существующей системы лицензирования управляющих организаций. Законопроектом в Кодекс вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать с максимальной жесткостью. Полномочия привлекать проштрафившиеся жилконторы к ответственности будут отданы напрямую органам Госжилстройнадзора. Сегодня, для примера, призвать к ответу компанию-нарушительницу надзорный орган может только через мировой суд.

Что касается самой системы лицензирования — она, как уже было сказано, будет максимально ужесточена. Управляющие компании, бросившие свои дома на 6 месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации. Сдаст компания экзамен или уйдет с рынка, зависит в том числе и от того, есть ли за ней долги за потребленные коммунальные услуги.