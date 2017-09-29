В сфере госзакупок.

Участвовать в госзакупках свердловским бизнесменам мешает частое изменение законодательства в этой сфере. Об этом на заседании общественно-консультативного совета при региональном УФАС заявила бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх, передает "Уралинформбюро".

По ее словам, только в 2016 году Минэкономразвития РФ подготовило около 30 законопроектов, поправок или отзывов на проекты федеральных законов по изменению контрактной системы. В документах, отмечает Артюх, много отсылочных норм, которые требуют массы подзаконных актов. Кроме того, есть еще ведомственные разъяснения и судебная практика, которые предпринимателям необходимо учитывать в работе. "Малый бизнес просто не успевает осваивать многочисленные изменения, которые вносятся в законодательство о государственных и муниципальных закупках", - пояснила она.

Защитница прав предпринимателей подчеркнула: в 2017 году на проблемы в закупках ей пожаловался каждый пятый бизнесмен.

Уральские ИП предлагают внести изменения в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Среди них: закрепление предельно допустимого уровня снижения цены контракта от исходной и усиление личной ответственности должностных лиц (вплоть до дисквалификации) за допущенную просрочку оплаты по исполненному контракту.

В октябре эти предложения Елена Артюх планирует включить в доклад федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, с которым он выступит перед президентом РФ Владимиром Путиным.