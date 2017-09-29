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ГК "Новый Поток" заняла 58 место в рейтинге 600 крупнейших компаний28 сентября в 17:26

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России.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) заняла 58 позицию в рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции (RAEX-600). ТОП подготовило рейтинговое агентство "Эксперт РА".

По сравнению с прошлогодним рейтингом RAEX-600 Группа компаний значительно улучшила позиции, поднявшись сразу на 14 пунктов. Кроме того, "Новый Поток" вошел в десятку отраслевых лидеров, заняв девятое место по объемам реализации среди нефтегазовых компаний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

New Stream Group в 2017 году также отмечена в ТОП-100 крупнейших компаний России по версии РБК, где заняла 55 место. Также ГК "Новый Поток" дебютировала в рейтинге "Российский экспорт 200" аналитического центра "Эксперт", оказавшись сразу на 33 строчке списка.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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