По объему реализации.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) вошла в ТОП-10 лидеров нефтегазовой отрасли России по объему реализуемой продукции.

По версии рейтингового агентства "Эксперт РА", холдинг занял девятое место среди крупнейших нефтегазовых компаний страны, повторив результат 2016 года.

В общем рейтинге 600 крупнейших отечественных компаний Группа компаний "Новый Поток" в 2017 году заняла 58 место, поднявшись на 14 пунктов по сравнению с результатом минувшего года.

Результаты аналитики рынка и рейтинг компаний нефтегазовой промышленности были представлены на XIII Ежегодном форуме крупного бизнеса "Кто создает экономику России". В рамках мероприятия прошли пленарная сессия и панельная дискуссия с участием представителей органов власти, крупных частных компаний, экспертного сообщества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток".

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).