×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


New Stream Group вошла в десятку лидеров нефтегазовой отрасли России28 сентября в 18:35

  • Текст

По объему реализации.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) вошла в ТОП-10 лидеров нефтегазовой отрасли России по объему реализуемой продукции.

По версии рейтингового агентства "Эксперт РА", холдинг занял девятое место среди крупнейших нефтегазовых компаний страны, повторив результат 2016 года.

В общем рейтинге 600 крупнейших отечественных компаний Группа компаний "Новый Поток" в 2017 году заняла 58 место, поднявшись на 14 пунктов по сравнению с результатом минувшего года.

Результаты аналитики рынка и рейтинг компаний нефтегазовой промышленности были представлены на XIII Ежегодном форуме крупного бизнеса "Кто создает экономику России". В рамках мероприятия прошли пленарная сессия и панельная дискуссия с участием представителей органов власти, крупных частных компаний, экспертного сообщества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток".

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой

"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой

На десятки лет?

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×