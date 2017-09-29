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Казахстан наращивает закупки российского авиакеросина28 сентября в 17:49

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В сентябре.

Угрозы срыва регулярного авиасообщения в Казахстане нет - топлива хватит всем. Такое заявление сделал директор департамента развития нефтяной промышленности республиканского Минэнерго Куаныш Кудайбергенов, передает "Уралинформбюро" .

На текущий момент запас авиакеросина составляет 23 000 тонн, чего хватит примерно на две недели. Ежедневно ведется работа по организации импорта топлива с Министерством энергетики Российской Федерации.

"Уже зашло 18 000 тонн с начала месяца, еще к отгрузке готовится дополнительно 8 000 тонн авиакеросина", - цитирует К.Кудайбергенова ИА REGNUM.

Чимкентский нефтеперерабатывающий завод дополнительно выдает до 12 000 тонн горючего в месяц, работая на максимуме. Поэтому в Минэнерго РК не видят предпосылок для остановки авиасообщения.

Ранее "Эйр Астана" заявила о возможном срыве регулярных рейсов. Поводом для этого стали сокращение поставок топлива из России и грядущий профилактический ремонт на Чимкентском НПЗ.

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