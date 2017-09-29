"Добрыня" защитит от китайского Tmall 28 сентября в 19:41
- Текст
Российских производителей.
Российские парламентарии готовы выставить "Добрыню" на "бой" с торговой интернет-площадки китайского холдинга Alibaba Group - Tmall. Предложение о создании ее отечественного аналога к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), пишет ТАСС.
По мнению парламентария, на российском онлайн-ресурсе должны будут продаваться только товары отечественного производства.
В.Власов считает, что запуск Tmall может негативно сказаться на всем рынке РФ. Альтернативой может стать создание российского аналога торговой интернет-площадки. Ее название должно "отражать русское культурное наследие". В качестве одного из возможных вариантов народный избранник предложи "Добрыню".
Tmall начал работать в России в тестовом режиме 28 сентября. Полноценный запуск торговой интернет-площадки запланирован на середину октября. Она будет функционировать как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, объединяя неограниченное число продавцов, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
28 сентября в 19:55
Арендные дома в Тюмени построят в рамках концессии
По указу президента.28 сентября в 19:53
Mitsubishi отзывает более 108 тысяч неисправных машин в России
С дефектными подушками безопасности.28 сентября в 19:41
"Добрыня" защитит от китайского Tmall
Российских производителей.28 сентября в 19:10
ИГ заявило о гибели российского военного
И пленении еще двух.28 сентября в 18:53
В Челябинске в ДТП с такси пострадал 13-летний школьник
И мужчина.28 сентября в 18:38
"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
На десятки лет?28 сентября в 18:37
На Среднем Урале ищут сбежавшего из колонии Штырхуна
С иероглифом на руке.28 сентября в 18:35
New Stream Group вошла в десятку лидеров нефтегазовой отрасли России
По объему реализации.28 сентября в 18:35
Тюменцы ездят по лучшим в России дорогам
А махачкалинцы - по самым убитым.28 сентября в 18:31
Второй выпускник ЧЛУГА выиграл суд у Росавиации
По аннулированию пилотского.28 сентября в 18:26
Южноуральские застройщики ответят перед губернатором Дубровским
За вырубку зеленых насаждений.28 сентября в 18:16
ЖКХ-компании России ждут на второй workshop "Е-Консалт" в Екатеринбурге
Он пройдет 17 ноября.28 сентября в 18:15
Екатеринбургская Сортировка осталась без тепла
Виноваты дырявые трубы.28 сентября в 18:13
А орешки не простые: за нарко-начинку тюменец сядет на 8 лет
Он пытался передать спайс в колонию.28 сентября в 18:11
В России насчитали 182 тысячи долларовых миллионеров
И их становится больше.
Главные новости
- 28 сентября в 18:38"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
- 28 сентября в 18:31Второй выпускник ЧЛУГА выиграл суд у Росавиации
- 28 сентября в 16:16Депутаты Нижнего Тагила "прокатили" Носова с комиссиями
- 28 сентября в 14:08Владельцы "ВИМ-авиа" скрылись от уголовного преследования
- 28 сентября в 12:11AZUR air собрала "паровозик задержек" в Екатеринбурге
Аналитика
"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
На десятки лет?
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.