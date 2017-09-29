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"Добрыня" защитит от китайского Tmall 28 сентября в 19:41

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Российских производителей.

Российские парламентарии готовы выставить "Добрыню" на "бой" с торговой интернет-площадки китайского холдинга Alibaba Group - Tmall. Предложение о создании ее отечественного аналога к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), пишет ТАСС.

По мнению парламентария, на российском онлайн-ресурсе должны будут продаваться только товары отечественного производства.

В.Власов считает, что запуск Tmall может негативно сказаться на всем рынке РФ. Альтернативой может стать создание российского аналога торговой интернет-площадки. Ее название должно "отражать русское культурное наследие". В качестве одного из возможных вариантов народный избранник предложи "Добрыню".

Tmall начал работать в России в тестовом режиме 28 сентября. Полноценный запуск торговой интернет-площадки запланирован на середину октября. Она будет функционировать как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, объединяя неограниченное число продавцов, передает "Уралинформбюро".

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