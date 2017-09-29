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Банкоматы Екатеринбурга защитят от мошенников перед ЧМ-2018Сегодня в 08:16

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По рекомендации ЦБ.

Кредитные организации Екатеринбурга и других регионов России, где пройдут матчи ЧМ-2018, подготовят банкоматы к защите от мошенников к началу мундиаля. Рекомендации разрабатывает Банк России, передает "Уралинформбюро".

"Вот сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и провести установку датчиков, сигнализацию, видеонаблюдение, страхование банкоматов - то есть в полном объеме аналогии с тем, как это было рекомендовано для Олимпиады в Сочи", - цитирует замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева "Интерфакс".

Он добавил, что рекомендации обновят с учетом новой информации.

Стоит отметить, что кредитные организации и сейчас тщательно защищают банкоматы, чтобы иметь возможность застраховать их.

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