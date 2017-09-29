Его влияние на атмосферу и воду ― минимально.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области опубликовало "Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в 2016 году", где собраны самые достоверные сведения об экологической обстановке по всем крупным промышленным предприятиям и муниципалитетам. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории региона проводятся на 33 водных объектах, в 49 пунктах наблюдений, в 82 створах государственной наблюдательной сети, сообщается в документе.

Министерство ведет строгий учет 39 предприятий - основных источников загрязнения поверхностных водных объектов региона. АО "Русский хром 1915" в этом списке занимает последнюю строчку с минимальным объемом 1,26 миллиона кубометров сточных вод. В масштабах Первоуральского городского округа влияние предприятия также незначительно ― всего 4,6% от всех сточных вод.

Необходимо отметить, что несколько лет подряд авторы государственного доклада фиксируют снижение концентрации хрома в реке Чусовой. Это стало результатом проводимых на протяжении 12 лет природоохранных мероприятий АО "Русский хром 1915" общей стоимостью около 1 миллиарда рублей.

"Каждый год мы откачиваем при помощи дренажных скважин 700 тысяч кубометров загрязненной воды и очищаем ее от хрома. Эта проблема появилась в 1960-е годы из-за ошибок при строительстве шламонакопителя предприятия "Хромпик". В 2005 году, когда мы приступили к реализации программы, концентрация хрома в Чусовой была в 30 раз выше допустимого. Сейчас она ― на безопасном для человека уровне, что и зафиксировано в докладе», ― заявил "Уралинформбюро" ответственный за экологическую безопасность член правления компании Юрий Жильцов.

В промышленных выбросах в атмосферу Первоуральска доля АО "Русский хром 1915" также незначительна и составляет 6,2%. В городе-спутнике Екатеринбурга установлены два стационарных поста государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферы. По данным доклада, на уровень загрязнения в Первоуральске существенное влияние оказали концентрации бенз(а)пирена, диоксида азота, взвешенных веществ, фторида водорода и оксида углерода. Превышения по хрому и другим загрязняющим веществам, характерным для АО "Русский хром 1915", в докладе не зафиксированы.