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На ВСМПО обновили электромостовой кран02 октября в 12:02

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В строю остаются четыре "старичка".

В цехе №1 ВСМПО идет монтаж нового электромостового крана. Свои места уже заняли металлические конструкции агрегата - балка и телега. Специалисты "Уралкрана" приступили к установке приводов и электрической части подъемника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", предшественник нового крана, оснащенного двумя механизма ми подъема - для 5 и 30 тонн, пока остается на рельсах. Он отправится на заслуженный отдых, как только "новичок" получит одобрение Ростехнадзора и будет введен в эксплуатацию.

Всего в алюминиевом комплексе ВСМПО насчитывается 19 кранов, подведомственных Ростехнадзору. За последние годы большинство из них были обновлены, сейчас в цехе останется четыре старых грузоподъемных механизма.

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