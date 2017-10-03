В строю остаются четыре "старичка".

В цехе №1 ВСМПО идет монтаж нового электромостового крана. Свои места уже заняли металлические конструкции агрегата - балка и телега. Специалисты "Уралкрана" приступили к установке приводов и электрической части подъемника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", предшественник нового крана, оснащенного двумя механизма ми подъема - для 5 и 30 тонн, пока остается на рельсах. Он отправится на заслуженный отдых, как только "новичок" получит одобрение Ростехнадзора и будет введен в эксплуатацию.

Всего в алюминиевом комплексе ВСМПО насчитывается 19 кранов, подведомственных Ростехнадзору. За последние годы большинство из них были обновлены, сейчас в цехе останется четыре старых грузоподъемных механизма.