И горячей воды.

Авария магистрального трубопровода на улице Уктусской (район Автовокзала) будет устранена 29 сентября до 20.00. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "Т Плюс".

Порыв на сетях Екатеринбургской теплоснабжающей компании (ЕТК ), случившийся вечером 28 сентября, вызвал нешуточные волнения у жителей этого района. В интернете распространилась информация о горячих фонтанах, бьющих из-под земли.

"Там обнаружено пусковое повреждение, треснул трубопровод, из-за чего через асфальт просочилась горячая вода. Никаких фонтанов там не было", — пояснили в беседе с "Уралинформбюро" представитель "Т Плюс".

В пресс-службе управляющей компании "Стандарт" сообщили, что для проведения ремонтных работ на этом участке был отключен подающий трубопровод, отвечающий за централизованное водоснабжение. Вода потребителям подается по "обратному" трубопроводу, а центральное отопление 14 домов, расположенных на улицах Уктусской, Сурикова, Шмидта, Щорса, 8 Марта и в переулке Кыштымском, осуществляется по затухающей схеме.

Корреспондент агентства провел телефонный опрос среди предприятий и организаций, расположенных в зоне аварии. Большинство респондентов подтвердили, что ни горячей воды, ни отопления в их домах нет. В частности, без коммунальных услуг остались детский сад №79 и салон красоты "Сапфир".

"Все пользователи вчера вечером получили уведомление о том, что водоснабжение будет осуществляться с обратного трубопровода, — заверили в компании "Т Плюс". — Им следует на своих внутридомовых сетях переключить на узле подачу воды с подающей трубы на "обратную". Но, насколько мы знаем, в садиках и школах сегодня нет специалистов-энергетиков, которые могут произвести такое переключение".

Стоит добавить, что вечером 28 сентября без холодного водоснабжения остались также жильцы дома № 9 по улице Гурзуфской. Но в данном случае авария ни при чем. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это было техническое отключение, связанное с проведением работ по врезке водопровода в строящийся на этом участке жилой дом. По словам представителей "Водоканала", на данный момент водоснабжение по Гурзуфской, 9 восстановлено.