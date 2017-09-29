По аренде жилья.

Нижний Тагил выбился в лидеры среди городов России по доступности аренды однокомнатных квартир. Об этом сообщили "Уралинформбюро" сотрудники портала Domofond.ru.

Для составления рейтинга доступности эксперты портала проанализировали данные о средней заработной плате населения и ценах предложений в сфере аренды жилья в 75 крупнейших городах страны. Как оказалось, сегодня россияне тратят в среднем от 14 до 35% своего ежемесячного дохода на съем "однушек".

Самым "дешевым" в этом смысле городом признали Нижний Тагил, где семья из 2 человек, зарабатывающая в совокупности 58,4 тысяч рублей в месяц, имеет возможность арендовать однокомнатную квартиру всего за 8,2 тысячи рублей. При этом по уровню заработков город находится на 39 месте: средняя зарплата тагильчанина составляет 29,2 тысячи рублей.

В ТОП-10 городов с наиболее доступной арендой попали также Курган и Магнитогорск.

Екатеринбург считается одним из самых дорогих городов по аренде жилья: на съем однокомнатной квартиры среднестатистический екатеринбуржец расходует 23% совокупного семейного бюджета, или 16,7 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице Урала еще выше: 21 тысяча рублей, или 30% совокупного семейного бюджета.

Самая дорогая аренда "однушек" зафиксирована в Москве, Симферополе, Севастополе и Сочи: семья из двух человек в этих городах тратит на съем жилья от 28 до 35% совокупного дохода.