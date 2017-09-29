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Самый мощный молот ВСМПО "вышел из отпуска"Сегодня в 15:12

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После капремонта.

23-тонный молот вернулся к работе в цехе №4 ВСМПО после капитального ремонта. За месяц на штамповочном агрегате были заменены главные элементы конструкции – стальные стойки, по которым двигаются падающие части.

21 сентября подновленный молот начал работу в режиме пусконаладки. А спустя сутки, после устранения выявленных мелких недочетов, приступил к выполнению производственного задания. Первая после ремонта экспортная штамповка была сделана без нареканий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

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