После капремонта.

23-тонный молот вернулся к работе в цехе №4 ВСМПО после капитального ремонта. За месяц на штамповочном агрегате были заменены главные элементы конструкции – стальные стойки, по которым двигаются падающие части.

21 сентября подновленный молот начал работу в режиме пусконаладки. А спустя сутки, после устранения выявленных мелких недочетов, приступил к выполнению производственного задания. Первая после ремонта экспортная штамповка была сделана без нареканий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".