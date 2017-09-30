Новыми достижениями.

30 сентября Качканарский горно-обогатительный комбинат (входит в ЕВРАЗ-холдинг) отметит 54-летие. Именно в этот день в 1963 году государственная комиссия подписала акт о вводе предприятия в эксплуатацию и тогда же обогатительная фабрика выдала первую тонну ванадиевого концентрата. Впервые в России его получили из руды с низким содержанием железа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

В канун праздничной даты на смотровой площадке южного борта главного карьера был заложен символический камень на месте демонстрационной площадки минералов и горного оборудования.

"Здесь в будущем мы планируем оборудовать музейную площадку, где студенты и молодежь смогут увидеть всю технологию добычи руды. В следующем году комбинат будет отмечать 55-летний юбилей. Не исключено, что проведем на этой площадке какие-то мероприятия", - отметил управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарев.

Позже во Дворце культуры топ-менеджер поздравил ветеранов комбината. "Передавайте свою силу духа молодежи, чтобы они могли воплощать в жизнь такие же проекты, какие когда-то воплощали вы", - сказал он.

Заслуженных пенсионеров наградил грамотами, а в подарок им был подготовлен концерт Театра эстрады.

Для обеспечения сотрудников униформой был открыт новый салон спецодежды. Ежегодно ЕВРАЗ КГОК направляет более 100 миллионов рублей на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. В ассортименте - более 800 номенклатур.

В информационно-выставочном центре обновилась экспозиция об истории комбината.

На главной улице Качканара обновили аллею "Гордость ЕВРАЗа", где можно увидеть 24 фотографии лучших работников предприятия.

Передовиков производства чествовали на праздничном вечере. Многие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами ЕВРАЗ КГОКа. Вручили и награды регионального значения, в частности Почетной грамоты Законодательного собрания Свердловской области удостоена начальник маркшейдерского отдела карьеров рудоуправления Лариса Тыныныка.

Среди виновников торжества был победитель конкурса "Лучший молодой руководитель" - мастер фабрики окускования Юрий Сюмкин. Звание "Лучший мастер" присвоено 14 сотрудникам. В Книгу Почета ЕВРАЗ КГОКа вписаны имена машиниста крана цеха дробления обогатительной фабрики Елены Легошиной и слесаря по ремонту подвижного состава управления горного железнодорожного транспорта Алексея Лялина.

В 2018 году ЕВРАЗ КГОК отпразднует 55-летие. К круглой дате он подходит в числе пяти крупнейших горнодобывающих предприятий России, выдавая на-гора и перерабатывая свыше 58 миллионов тонн руды в год.

В июле 2017 на комбинате было произведено 948 тысяч тонн концентрата - это наивысшая месячная производительность. В марте был поставлен другой рекорд - экскаватор ЭКГ-10 за месяц погрузил 190 тысяч кубометров горной породы. Кроме того, в декабре ожидается производство 200-миллионной тонны окатышей.

В целом за все время существования ГОКа было переработано более 2,1 миллиарда тонн руды.