И социальную ответственность.

Группе компаний "Новый Поток" (New Stream Group) в рамках XIII Ежегодного форума крупного бизнеса "Кто создает экономику России" были присуждены две награды. Холдинг получил дипломы в номинациях "Технологическое лидерство" и "Социальная ответственность".

Экспертная комиссия рейтингового агентства "Эксперт РА" отметила, что New Stream Group удалось в кратчайшие сроки модернизировать основное производственное предприятие Группы – Антипинский НПЗ. Он вошел в число самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов в России с глубиной переработки в 98%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Представитель ГК "Новый Поток" - старший вице-президент по финансам Александр Горбачев подчеркнул, что в процессе развития как Группы в целом, так и основного предприятия, было принято принципиальное решение инвестировать в высокие технологии, автоматизируя производственные процессы и увеличивая глубину переработки нефти.

"На сегодняшний день глубина переработки Антипинского НПЗ достигла 98% – рекордный показатель для России. В планах довести до такого же уровня оснащения и технологичности другое предприятие New Stream Group – Марийский НПЗ. Таким образом можно сказать, что высокие результаты предприятий ГК "Новый Поток" стали реальностью во многом благодаря непрекращающемуся технологическому развитию", – отметил А.Горбачев в своем выступлении. И добавил, что "награда за "Технологическое лидерство", безусловно, станет еще одним стимулом к покорению новых вершин".

Победа в номинации "Социальная ответственность" New Stream Group была присуждена с формулировкой "За содействие в развитии спорта и продвижении здорового образа жизни". Награду получил старший вице-президент по обеспечению деятельности холдинга и президент Региональной общественной организации (РОО) "Новый Поток" Юрий Навражный.

Бизнес должен быть социально ответственным, заявил он, подчеркнув, что РОО активно участвует в развитии детского и юношеского спорта в регионах присутствия Группы, инициирует и поддерживает социально значимые и благотворительные проекты.

"Инвестиции в подрастающее поколение – это огромный вклад, который мы можем сделать в будущее нашей страны", - заключил президент РОО "Новый Поток".

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).