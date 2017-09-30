И вывесил их на сайте.

В России насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства, а количество обманутых дольщиков уже превысило 38 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минстроя со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.

По словам главы ведомства, на данный момент дорожные карты помощи гражданам, попавшим в реестр обманутых дольщиков, подготовлены в 72 субъектах Российской Федерации. Все планы-графики, поступившие из регионов, размещены в открытом доступе на сайте министерства. Ответственными за их реализацию назначены заместители губернаторов.

Как заверил Мень, строительство 139 проблемных объектов планируется завершить уже в 2017 году, 187 — в 2018 году. В 2019 году будут завершены еще 160 долевых долгостроев. По 228 домам сроки достройки пока не обозначены. При этом регионы должны будут ежеквартально отчитываться в Минстрой России о реализации принятых дорожных карт.

Стоит напомнить, что в Свердловской области официально насчитывается 18 проблемных объектов "долевки". Из них 11 расположены на территории Екатеринбурга, 4 - в Арамиле, и еще по одному — в Первоуральске, Березовском и Нижнем Тагиле.



Так, по мнению федерального Минстроя, выглядит карта долевых долгостроев Свердловской области.

Фото: minstroyrf.ru.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 2 дома из этого списка уже заселены. В сентябре ключи получили 147 дольщиков одной из двух многоэтажек ЖК "Березки" в Березовском. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю. А в Нижнем Тагиле 25 августа был сдан дом №25 по улице Удовенко, сдачи которого 28 пайщиков ЖСК "Фотеево" ждали долгих 9 лет. До конца 2017 года планируется сдать в строй еще 5 долгостроев.

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