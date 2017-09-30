В Госдуму в последний раз внесли проект бюджета29 сентября в 18:16
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На руках.
29 сентября 2017 года в Госдуму внесли проект главного финансового документа страны на ближайшую 3-летку. Внесли, причем, в буквальном смысле этого слова - сотрудники фельдъегерской службы затащили в нижнюю палату парламента РФ огромные коробки, в которых уместился документ.
По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, проект федерального бюджета на 2018–2020 годы состоит из 10 526 страниц. Изучать кипы бумаг в скором времени предстоит депутатам, передает "Уралинформбюро".
Примечательно еще и то, что в бумажном виде документ доставили парламентариям в последний раз. Ранее об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: "Кстати сказать, еще один момент: правительство в последний раз внесет бюджет в бумажной форме - это десятки огромных коробок. Следующий государственный бюджет будет уже в цифре".
Главный финансовый документ РФ должен быть принят до 29 ноября 2017 года.
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