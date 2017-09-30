Хотя ему требуется реставрация.

Расположенный в Екатеринбурге памятник истории и архитектуры "Доходный дом Дмитриевых" (ул. Вайнера, 16) до Нового года будет отремонтирован. В роли подрядчика выступит компания "Юнивест-Строй". Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно аукционной документации, "Юнивест-Строй" возьмется за эту работу в качестве единственного подрядчика. Судя по приложенной смете, фирме предстоит до 29 декабря 2017 года заменить на кровле памятника теплоизоляцию, а затем и саму кровлю, утеплить перекрытия здания, отремонтировать деревянные элементы конструкции крыши. Цена контракта составляет 4,186 миллиона рублей.

При этом 19 сентября на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия появился акт историко-культурной экспертизы, составленный группой архитекторов-реставраторов из Екатеринбурга и Челябинска. В документе эксперты рекомендуют провести уже не капремонт, а реставрацию объекта. В том числе привести в соответствие с историческими аналогами входы и витрины магазинов, расположенных на территории памятника, восстановить утраченные балконы с решетками ограждения, а на фасаде — облицовку и лепнину в стиле модерн.

Кроме того, эксперты считают, что "Доходному дому Дмитриевых" требуется реставрация флагштоков, водосточных труб и вазонов на крыше, которые были там установлены при строительстве в конце XIX века архитектором К.А. Поляковым. Наружная реклама на фасаде здания в идеале тоже должна быть стилизована под исторические аналоги рекламного дизайна дореволюционной эпохи, считают они.

"Доходный дом Дмитриевых" был построен на Успенской улице (ныне улица Вайнера) в 1886 году. Его хозяин, мещанин И.М. Дмитриев, в начале ХХ века сдал помещение в аренду под магазины компании легендарных братьев Агафуровых. Многие историки считают, что это был первый в Екатеринбурге "супермаркет" европейского типа. А в советские времена в этом здании размещался магазин "Детский мир". Сегодня помещение "доходного дома" арендуют одежные бутики.

Следует добавить, что во дворе дома №16 по улице Вайнера планируется построить один из филиалов культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Для этого строителям придется снести несколько старинных построек, в частности, двухэтажное кирпичное здание фондохранилища Музея изобразительных искусств.

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