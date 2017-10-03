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ГК "Новый Поток" вступила в управление Афипским НПЗ02 октября в 09:39

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В Краснодарском крае.

Группа компаний "Новый Поток" совместно с партнерами из ГК "Нефтегазиндустрия" информирует о начале реализации проекта по управлению и развитию ООО "Афипский НПЗ". Сделку по приобретению доли в последнем успешно закрыла независимая международная трейдинговая Группа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Основанный в 1963 году Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен на территории Краснодарского края. На сегодняшний день мощность переработки предприятия составляет 6 миллионов тонн нефти в год. По оценкам экспертов, доля завода на российском рынке нефтепереработки превышает 2%, а на рынке Южного федерального округа – 20%.

В дальнейшем New Stream Group совместно с ГК "Нефтегазиндустрия" планируют развивать Афипский НПЗ, применяя успешный опыт и технологические решения, реализованные на основном производственном предприятии ГК "Новый Поток" – Антипинском НПЗ.

Финансовым партнером New Stream Group в рамках проекта развития Афипского НПЗ выступит ПАО "Сбербанк России".

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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