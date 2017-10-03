Акционеры будут совместно руководить холдингом.

Международная группа компаний "АРЕТИ" приступила к закрытию сделки по приобретению 50-процентной доли Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group).

В соответствии с Соглашением об основных условиях сделки владельцем 50-процентной доли управляющей компании ГК "Новый Поток" становится президент "АРЕТИ" Игорь Макаров. Оставшиеся 50% сохраняет за собой президент New Stream Group Дмитрий Мазуров.

В настоящее время New Stream Group, среди прочих активов, владеет Антипинским НПЗ (9 миллионов тонн нефти в год) и месторождениями углеводородов в Оренбургской области, рядом логистических и трейдинговых компаний. Также она осуществляет управление Марийским НПЗ (1,6 миллиона тонн нефти в год), морским перевалочным комплексом "Коммандит Сервис" (парк 104 тысячи тонн, перевалка 3 миллиона тонн нефтепродуктов в год) и Афипским НПЗ (6 миллионов тонн черного золота в год).

В соответствии с договоренностью акционеры планируют совместно осуществлять руководство деятельностью группы "Новый Поток".

При этом Игорь Макаров займет пост председателя Совета директоров управляющей компании Группы компаний "Новый Поток", а также холдинговой компании Группы - New Stream Holding. В дальнейшем в рамках своих компетенций он займется вопросами стратегии и определения ключевых направлений развития ГК, развития на международных рынках.

Дмитрий Мазуров будет совмещать должности президентов Группы компаний "Новый Поток" и материнской компании ГК – New Stream Holding, а также вошел в Совет директоров управляющей компании "Новый Поток". Д.Мазуров сосредоточится на реализации комплексных бизнес-проектов и оперативном управлении.

Представители обеих сторон войдут в органы управления холдинговой компании и компаний Группы "Новый Поток", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Стороны запланировали мероприятия, направленные на совершенствование системы управления группой, оптимизацию кредитного портфеля, консолидацию профильных активов. Кроме того, намечен ряд новых стратегических приобретений.

Окончательное завершение сделки состоится после получения необходимых разрешений уполномоченных органов, корпоративных согласований и выполнения иных предварительных условий.

МГК "АРЕТИ" (до 2015 года – МГК "ИТЕРА") создана в 1992 году. Основные направления деятельности – инвестиции в нефтегазовый сектор, нефте- и газохимию, высокие технологии, инновационные материалы, транспорт и логистику, а также международная торговля сырьевыми товарами.

В состав МГК "АРЕТИ" входят несколько десятков дочерних компаний и филиалов. Сфера их деловых интересов распространяется на Россию, Швейцарию, страны СНГ и Балтии, США, Канаду, государства Западной Европы и Ближнего Востока.

Президентом и владельцем Группы является Игорь Викторович Макаров.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Петровичем Мазуровым более 10 лет назад. Основой для ее формирования послужила компания "Нефтегазохимические технологии", созданная в 2002 году.

Основные направления деятельности New Stream Group – нефтепереработка, транспортировка и реализация нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, инжиниринг и строительство нефтегазовых объектов под ключ, добыча нефти. В числе крупнейших предприятий Группы построен Антипинский НПЗ (Тюменская область), модернизируются Марийский и Афипский НПЗ (Марий Эл и Краснодарский край соответственно. Также среди предприятий холдинга - битумное производство (Нижегородская область) и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.