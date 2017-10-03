За долги.

В Прикамье судебные приставы наложили арест на 8000 свиноматок, принадлежащих ООО "Свинокомплекс Пермский", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по региону.

Исполнительный лист, подлежащий немедленному исполнению, предъявило краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия. Хрюкающее имущество, разводимое в поселке Майский (Краснокамский район), оставлено на ответственное хранение предприятия-должника. Его директор извещен об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении поголовья, подвергнутого описи и аресту.

Стоит отметить, что в конце июля из-за многомиллионных долгов свинокомплекса были арестованы 1500 свиней. На тот момент за предприятием числилась задолженность в 36 миллионов рублей: 21 миллион – налоговой инспекции, остальное – долг за электричество. Добровольно отдавать деньги предприятие не собиралось.