"ММК-Метиз" отметил 75-летие началом масштабной инвестпрограммы02 октября в 10:52
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С капитальными вложениями 3,8 миллиарда рублей.
1 октября 75 лет исполнилось Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу. Юбилейный год был ознаменован началом реализации масштабной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года.
"Ее цель - модернизация завода для сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения продуктовой линейки, увеличения финансового показателя EBITDA до 2,3 миллиона рублей в год. Проект уникален своей комплексностью и затрагивает все сферы жизнедеятельности завода. Будет создано, по сути, новое предприятие, сконцентрированное на одной промышленной площадке, а не на двух, как это было ранее", - отметил директор ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" Олег Ширяев.
Инвестиционная программа одобрена руководством Группы ПАО "ММК" и губернатором Челябинской области. 14 июля 2017 года между ОАО "ММК-Метиз" и правительством региона был подписан "Специальный инвестиционный контракт" (СПИК), в котором область гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставляет меры стимулирования.
Основные вложения будут направлены на производство крепежа, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванного проката, сообщили "Уралинформбюро" в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
В крепежном производстве предстоит расширить выпуск импортозамещающих видов продукции с применением различных видов современных покрытий. Для инвестиций выбраны наиболее объемные, интенсивно развивающиеся виды крепежа, которые пользуются широким спросом в строительстве, мосто- и машиностроении, химической и других отраслях.
Инвестиции в проволочно-канатное производство позволят расширить сортамент продукции для горнодобывающей, строительной отраслей и производства подъемной техники.
Современное производство калиброванного проката удовлетворит потребность автомобиле- и машиностроения, а также предприятий оборонного комплекса.
Капитальные вложения в реализацию инвестиционной программы составят 3,8 миллиарда рублей. За время действия СПИК планируется произвести продукции на сумму более 39 миллиардов рублей и создать 220 высокопроизводительных рабочих мест. Выплаты в бюджеты всех уровней составят 2,8 миллиарда рублей.
На освободившихся площадях калибровочной площадки появится уникальный Индустриальный парк - мощный инструмент поддержки предпринимательства в Магнитогорске. На его площадях уже действует несколько производств, а сам парк получил признание на федеральном уровне и аккредитацию в Минпромторге России.
Стоит отметить, что приказ о вступление в действие Магнитогорского калибровочного завода был подписан в октябре 1942 года. Предприятие было создано на базе эвакуированных на Урал заводов Украины, Ленинграда и Москвы.
Сегодня "ММК-Метиз" - ключевой актив Группы ПАО "ММК" в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Предприятие известно в России и за рубежом как надежный партнёр, имеющий 75-летний опыт производства и реализации метизной продукции. Завод стабильно входит в тройку лидеров метизной отрасли России. Его ассортимент широк - от железнодорожных костылей, гвоздей и металлосетки до уникальных видов арматуры, которую выпускают с применением инновационных технологий на современном оборудовании.
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