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На Среднем Урале зафиксирован рост зарплат 02 октября в 16:37

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На 5,3%.

Экономика Свердловской области демонстрирует стабильное развитие. За восемь месяцев 2017 года выросли индекс промышленного производства, объем отгруженной продукции и среднемесячная зарплата. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информполитики.

Среднемесячная заработная плата свердловчан по полному кругу организаций составила 34 тысяч рублей. Это на 5,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выше среднего зарабатывают сотрудники металлургической отрасли, производства электронных изделий, а также работники сферы информации и связи.

Уровень безработицы, напротив, упал. По данным служб занятости, на 1 сентября 2017 года на Среднем Урале зарегистрировано 28 тысяч безработных, что на 6 тысяч меньше, чем годом ранее.

Также, по данным Свердловскстата, индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 104,2%. Наибольший рост отмечен в обрабатывающих производствах. В лидерах - производство транспортных средств и оборудования (рост на 28,9%), электронных и оптических изделий (на 18,1%), а также лекарственных средств и медицинских материалов (на 13,7%). Объем отгруженной промышленной продукции составил 110% к уровню прошлого года в действующих ценах.

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