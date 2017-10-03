Снизив ставку акцизного налога.

С 1 октября 2017 года Узбекистан снизил ставку акцизного налога на новые автомобили, которые завозят из Казахстана, сообщает "Уралинформбюро".

В тексте постановления "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", которое президент страны подписал 29 сентября, сказано, что акциз на новые и ввозимые из Казахстана машины снизится до 2% от таможенной стоимости.

Стоит отметить, что теперь автомобили из Казахстана станут в Узбекистане дешевле и смогут конкурировать с российскими и украинскими. Для машин, которые ввозятся оттуда, акцизная ставка составляет 2%.