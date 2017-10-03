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Lada Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых автомобилей в России02 октября в 14:24

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Серебро и бронза - также у отечественных машин.

Эксперты составили рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в России. В список попали 5 отечественных машин, сообщает "Российская газета".

Самым дешевым авто признана Lada Granta в кузове седан, стоимость которой стартует от 389 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро". Второе и третье места также заняли отечественные машины - седан Lada Priora и лифтбэк Lada Granta, по цене от 399 900 и от 414 900 рублей соответственно.

Выбор иномарок в представленном списке небольшой. Покупателям недорогих авто советуют присмотреться к узбекскому Ravon R2 (от 439 тысяч), собираемому в Тольятти Datsun on-DO (от 442 тысяч рублей) и китайскому седану Brilliance H230 (от 459 тысяч).

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