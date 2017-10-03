В жилых домах.

Совет Госдумы РФ разрешил до 15 ноября вносить поправки в проект федерального закона, запрещающий организацию хостелов в жилых домах. Соответствующая информация размещена на сайте федерального парламента, передает "Уралинформбюро".

Законопроект "О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" был принят в первом чтении 13 мая 2016 года. Он накладывает запрет на размещение в жилых помещениях промышленных производств и гостиниц, а также любое оказание гостиничных услуг и услуг размещения. По мнению разработчиков законопроекта, это ведет к нарушению прав жителей, проживающих в смежных жилых помещениях.

Однако многие депутаты считают этот запрет вредным. Как сообщает РБК, группа народных избранников уже подготовила поправки, разрешающие размещать хостелы в жилых домах при согласии двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. Следует напомнить, что на данный момент ЖК РФ разрешает оказание гостиничных услуг после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его необходимым оборудованием.

Представители Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга пока никак не прокомментировали обнадеживающую новость. Однако сотрудники одного из хостелов, расположенных в нежилом помещении, признались "Уралинформбюро", что будут только рады, если поправки не пройдут, и запрет вступит в силу. "Меньше конкурентов, больше прибыли", — заявили они в беседе с корреспондентом агентства.

Сегодня в Екатеринбурге работает свыше 50 хостелов, из которых лишь 15 расположены в нежилых помещениях. После опубликования "запретительного" законопроекта многие владельцы мини-гостиниц и хостелов выставили свой бизнес на продажу.

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