Одним своим видом.

Самые дорогие квартиры Екатеринбурга расположены в 500-метровой зоне от зданий мэрии и областного правительства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала N1.RU.

По словам сотрудников портала, цена "квадрата" у стен мэрии составляет 80 тысяч рублей, а у Дома правительства — 120 тысяч. В целом жилье рядом с "зубом мудрости" (как называли Дом правительства в советские времена) выйдет для среднего екатеринбуржца в 4 раза дороже, чем в прочих районах города.

Следует добавить, что по данным Уральской палаты недвижимости средняя цена предложения "вторички", расположенной в центральных районах города, составила в конце сентября 2017 года 94,5 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 1,3% выше, чем было в конце августа. Само количество объектов, выставленных на продажу, сократилось на 0,8%, сообщают аналитики УПН.

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