Учеников отправили греться по домам.

Учеников екатеринбургской школы №75 отпустили домой из-за отсутствия в здании отопления. Об этом "Уралинформбюро" сообщила директор учебного заведения Ирина Седых.

"Без тепла не только наша школа, но и расположенные рядом детский сад и несколько жилых домов. Из-за аварии отопление нам отключили еще в субботу. Обещают устранить неполадку до 17.00. Мы решили сократить уроки и оправили детей по домам пораньше", — пояснила она.

Кроме того, отсутствует теплоснабжение в домах № 47,49,51, 59 по улице Блюхера. Об этом "Уралинформбюро" сообщил по телефону жилец одного из этих домов, представившийся Олегом. По словам собеседника агентства, в управляющей компании "Фонд Радомир", куда он обратился за разъяснениями, отсутствие тепла объяснили аварией на сетях ЕТК. "Мне сказали, что к устранению порыва приступят только завтра (3 октября, — прим. ред.), когда же подадут тепло в батареи, никто не знает",— сокрушается горожанин.

Сотрудники УК "Фонд Радомир" подтвердили факт порыва на трассе. "Утром мы звонили в ЕТК, нам сказали, что ремонт планируют закончить до 20.00 понедельника. По другой информации, они еще и не начинали ремонт. Кому верить, не знаем", — посетовали в диспетчерской УК.

Сотрудники пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) пока не располагают точными данными, когда в пострадавшие дома вернется тепло. По одной из версий, подачу отопления тормозит ремонт теплопункта на Блюхера, 63. Энергетики пообещали предоставить "Уралинфорбюро" точную информацию, как только она появится.

Следует добавить, что утром 2 октября из-за пусковых дефектов на сетях без тепла остались около 300 строений жилого и административного назначения. В списке наиболее пострадавших микрорайонов оказались Пионерский, Эльмаш, Уралмаш и привокзальные кварталы Центра.

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