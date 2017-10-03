И ход ремонтных работ.

Готовность объектов МЭС Урала к осенне-зимнему периоду (ОЗП) проверил председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров. Также на совещании в Екатеринбурге обсуждался ход ремонтной программы, которая практически выполнена по основным позициям.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, на сегодня два предприятия в регионе из четырех уже получили паспорта готовности к ОЗП. Проверка остальных завершится к 10 октября.

На проведение ремонтов в зоне ответственности МЭС Урала, в том числе подготовку к зиме, было выделено 1,2 миллиарда рублей. За девять месяцев расчищено более 5,6 тысячи гектаров просеки, проведены ремонтные работы на 1 433 фундаментах, заменено более 400 километров грозотроса. На подстанциях отремонтированы 1 122 разъединителя и 313 выключателей.

За 8 месяцев 2017 года в МЭС Урала произошло снижение показателя удельной аварийности на 20,3%.

В 2017 году в регионах работы филиала проведена реконструкция подстанций 220 кВ "Калининская" и "Каменская", - значимых питающих центров Екатеринбурга и предприятий Каменска-Уральского. Завершены работы на воздушных линиях 220 кВ "Белоярская АЭС – Мраморная", "Сопка – Сосьва" и межгосударственной 500 кВ "Челябинская – Костанайская", связанной с перетоками в Казахстан.

В 2018 году для объектов "Оренбургнефти" группы ПАО НК "Роснефть" будет построена подстанция 500 кВ "Преображенская" с заходами воздушных линий 220 "Бузулукская – Сорочинская" и 500 кВ "Красноармейская – Газовая". В ближайшее время завершится комплекс мероприятий проекта выдачи мощности Пермской ГРЭС и реконструкция подстанции 220 кВ "Бузулукская". Это, что позволит повысить надежность электроснабжения индустриальных центров Оренбургской области.

В зону обслуживания Филиала ФСК ЕЭС - МЭС Урала входят семь субъектов РФ, где проживают более 16 миллионов человек. В управлении филиала более 16 тысяч километров ЛЭП и 106 подстанций общей трансформаторной мощностью 41,9 тысячи МВА. МЭС Урала обеспечивает электрическую связь ОЭС Урала с энергосистемами центральных регионов России, Западной Сибири, Средней Волги и Казахстана.