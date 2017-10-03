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Производство штрипсов в Тюмени стоило инвестору 226 миллионов02 октября в 18:16

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Область тоже помогла.

В сервисном центре по продольной резке металла на заводе "Тюменьремдормаш" приступили к тестовой эксплуатации оборудования. 2 октября цех осмотрел губернатор Владимир Якушев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, новое производство обошлось инвестору в 226 миллионов рублей. При этом проект реализуется при активной помощи регионального правительства. Общий объем господдержки в форме возмещения затрат на уплату первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016-2017 годах превысил 27,3 миллиона рублей.

Сервисный центр выпускает штрипсы – мерные металлические полосы в рулонах. Их используют для изготовления дорожных ограждений, опор освещения, труб различного формата. Применяемая технология позволят производить штрипсы почти любого размера из металла толщиной до 8 миллиметров.

По словам генерального директора "Тюменьремдормаша" Алексея Рагозина, новый цех обеспечит не только нужды производства, но и позволит выполнять заказы регионов-соседей. Кроме того, он даст 40 новых рабочих мест.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заметил, что проект по созданию сервисного центра реализован успешно.

"Самое главное – у предприятия есть планы развития, создания новых производств. Завод может рассчитывать на нашу помощь в реализации задуманного. Несмотря на все сложности, реальные инвестиционные проекты мы будем поддерживать", - подчеркнул глава региона.

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