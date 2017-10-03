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Белорусы подтвердили соответствие арматуры ММК стандартамСегодня в 10:04

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И регламентам.

Сертификационный орган Беларуси "БелСтандартЦентр" завершил сертификацию арматурного проката ПАО "ММК". Независимая оценка была дана состоянию производства и соответствию качества продукции требованиям стандартов и регламентов Республики, сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей комбината.

"БелСтандартЦентр" подтвердил, что арматура производства ММК подходит под технический регламент ТР 2009/13/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" и технические условия СТБ 1706-2006 "Арматура напрягаемая для ЖБК". ПАО "ММК" выдан соответствующий сертификат, который позволяет белорусским строителям использовать магнитогорскую арматуру.

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