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"Свердловэнерго" получило паспорт готовности к зимеСегодня в 10:46

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Максимум нагрузок энергетикам не страшен.

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" подтвердил свою готовность к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

В течение недели комиссия, в которую вошли замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, представители Уральского управления Ростехнадзора и АО "Техническая инспекция ЕЭС", проверяла оборудования энергообъектов предприятия и его готовность к работе в условиях повышенных нагрузок. Также инспекторы побывали на тренировке по ликвидации и устранению возможных последствий аварийных ситуаций.

По итогам ревизии "Свердловэнерго" получило паспорт готовности к зиме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

В рамках подготовки электросетевого комплекса к зимнему максимуму нагрузок энергетики выполнили всю ремонтную программу и провели обучение персонала. Затраты на приведение сетевого комплекса в порядок превысили 610 миллионов рублей. Одним из самых значимых достижений стала реализация целевой программы по замене грозотроса на линиях 110 кВ. Это позволило повысить надежность электроснабжения Екатеринбурга.

Всего в рамках подготовки к зиме специалисты МРСК Урала в Свердловской области отремонтировали около 4 тысяч километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и порядка 500 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Было расчищено и расширено более 4,5 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

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