Совет директоров МРСК Урала возглавил Александр ФадеевСегодня в 13:10
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Сменив на посту Сергея Семерикова.
Председателем Совета директоров ОАО "МРСК Урала" избран главный советник ПАО "Россети" Александр Фадеев. Заочное заседание руководящего органа Общества состоялось 29 сентября 2017 года.
Корпоративным секретарем МРСК Урала стал начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Стоит отметить, что с декабря 2016 по сентябрь текущего года Совет директоров МРСК Урала возглавлял Сергей Семериков.
Александр Николаевич Фадеев родился 22 февраля 1949 года. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности "Оптико-электронные приборы и системы". В 2012 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 1989 году - орденом Красной Звезды, за заслуги перед государством. Опыт работы А.Фадеева в электросетевом комплексе превышает 18 лет.
ОАО "МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 году выручка компании составила 65,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,3 миллиарда рублей (РСБУ).
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