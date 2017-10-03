Индустриальным и техническим.

Зарубежная бизнес-миссия знакомится с индустриальными и техническими парками Тюменской области. В состав делегации вошли представители крупных компаний со всего мира.

В Тюменском технопарке иностранным гостям презентовали возможности сотрудничества с регионом и перспективы для ведения бизнеса. Также они встретились с руководством мировых фирм, которые уже работают в Тюменской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Мы с самого первого шага увидели поддержку, которую здесь оказывают инвесторам. Это и стало главным фактором при выборе места для бизнеса. Нас сопровождали, помогали решать административные вопросы, и это очень важно. Плюс то, что основная добыча нефти и газа сосредоточена на севере Тюменской области - это упрощает поставки, логистику, открывает большие возможности. Считаю, что Тюмень - место правильное", - отметил вице-президент по СНГ DynaEnergetics, гендиректор компании DynaEnergetics Сибирь Вильгельм Зонненберг. И добавил, что еще и красивый город, культурный, где можно с комфортом жить, работать и строить бизнес.

По словам директора тюменского филиала Schattdecor Артура Кнауба, большую роль сыграли кадровый вопрос и географическое положение региона, дающее возможность выхода на рынки сбыта в Казахстане.

"В Тюмени хорошие работники, высококвалифицированные. Мы сотрудничаем с вузами, лесотехникумом, берем ребят на практику, к нам приходят достойные молодые специалисты. Все это положительно сказывается на ведении бизнеса", - подчеркнул он.

Директор департамента по работе с фирмами-членами Российско-Германской внешнеторговой палаты Кристине Франк считает, что такой интерес с Тюменской области со стороны немецких инвесторов закономерен: Тюмени есть, что им предложить. В числе перспективных направлений для совместной работы - машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, текстильное и швейное производство, АПК, фармацевтика.

Согласна с ней и директор по коммуникациям Американской торговой палаты в России Инесса Грикурова. Свидетельством служит будущее производство кормовых добавок Cargill в индустриальном парке Богандинский.

В ближайшее время бизнес-миссия посетит Богандинский и Боровский индустриальные парки, а также завод Baker Huges в Тюмени и Антипинский промышленный узел. Побывают гости и на "Тобольск-Полимере", а также познакомятся с ходом строительства комплекса "Запсибнефтехим" - одной из крупнейших инвестиционных площадок РФ.