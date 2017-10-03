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На региональных телеканалах станет больше рекламыСегодня в 12:33

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Медведев разрешил.

Региональные телеканалы поучили привилегии по использованию "бегущей строки". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 сентября подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего дополнительную продолжительность такой рекламы. Документ опубликован на сайте кабмина, сообщает "Уралинформбюро".

Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема такой рекламы, говорится в пояснительной записке к документу.

Сегодня продолжительность рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и их совмещение способом "бегущей строки" не превышает 9 минут (15% времени вещания в течение часа).

Законопроект предлагает увеличить эфирное время "бегущей строки" до 12 минут (+5 процентных пунктов) в течение часа вещания, а в информационных и информационно-развлекательных телепередачах - до 21 минуты (+15 процентных пунктов).

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