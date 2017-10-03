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"АКАДО-Екатеринбург" ушел к федеральному оператору связиСегодня в 18:15

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Бренд сохранится.

100% акции ЗАО "АКАДО-Екатеринбург" были проданы компании "ЭР-Телеком Холдинг". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского оператора связи.

"ЗАО "АКАДО-Екатеринбург" продолжит работать в прежнем режиме, все действующие договоры и условия предоставления услуг абонентам останутся в силе. Также сохранится бренд, юридическое лицо и команда", - отметили представители компании.

Компании "ЭР-Телеком" принадлежит 12% рынка платного телевидения в стране и 11% рынка широкополосного доступа в интернет.

В сентябре федеральные СМИ сообщали о намерении "Ростелекома" приобрести ЗАО "АКАДО-Екатеринбург". Тогда эксперты оценивали сделку в 1,3–1,4 миллиарда рублей.

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