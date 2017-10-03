А на отечественный автопром – 115 миллиардов.

С января по август 2017 года россияне потратили на покупку иномарок 1,1 триллиона рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2016-м. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическое агентство "Автостат", передает "Уралинформбюро". .

Больше всего на рынке легковушек заработала японская Toyota, которая получила 134 миллиардов рублей. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку в рейтинге заняла KIA, продав автомобилей на 127 миллиардов (на 40% больше показателя 2016-го). Третье место среди иностранных брендов занимает Hyundai. Компания на 20% увеличила свою выручку, заработав 99 миллиардов рублей.

Также в пятерке лидеров оказались Mercedes-Benz (96 миллиардов рублей, -7%) и BMW (72 миллиарда, +13%).

По подсчетам аналитиков агентства, 90% общего объема выручки на российском рынке приходятся на долю иномарок. Оставшиеся 10% – около 115 миллиардов рублей – заработали отечественные автопроизводители, увеличив свои показатели на 16%.