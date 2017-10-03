Снег им нипочем.

Первый снег не стал помехой для уборочной кампании на Среднем Урале. На 3 октября закончена заготовка кормовых культур. На одно животное запасено 31,3 центнера "пропитания" при запланированных 30, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона..

В закрома засыпано 755 тысяч тонн зерна (92% от плана). План по "копке" картофеля выполнен на 90%, на хранение заложено 215 из 218 тысяч тонн клубней. Урожай овощей собран на 61%.

По словам и.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, выпавший снег и минусовые температуры усложнили уборку, но полевые работы не прекращаются. Информации о порче урожая из-за заморозков не поступало. "По прогнозам синоптиков, к концу недели установится плюсовая температура, и мы надеемся, что удастся собрать урожай без потерь", - отметил он.