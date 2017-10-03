Земля обогатила казну Екатеринбурга почти на 2 миллиардаСегодня в 18:47
- Текст
Но это не рекорд.
Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2017 года пополнился на 1,7 миллиарда рублей, поступивших с аренды земельных участков. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Дополнительно 205 миллионов рублей городская казна получила от продажи земли на аукционах, 11 миллионов — со штрафов за нарушение сроков строительных работ.
Стоит добавить, что означенная сумма далеко не рекордная. Так, в 2016 году муниципалитет выгадал с земельной аренды 2,3 миллиарда рублей, а за счет уплаты земельного налога бюджет города пополнился на сумму 2,1 миллиарда. В целом платежи за землю составляют 13% от общего объема бюджета Екатеринбурга.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:26
Для жителей домов у "Екатеринбург Арены" введут пропускной режим
На время матчей мундиаля.Сегодня в 18:47
Земля обогатила казну Екатеринбурга почти на 2 миллиарда
Но это не рекорд.Сегодня в 18:40
В Прикамье будут судить депутата за смертельное ДТП
Спустя почти год после трагедии.Сегодня в 18:18
Погода не помешает свердловским аграриям убрать урожай
Снег им нипочем.Сегодня в 18:15
"АКАДО-Екатеринбург" ушел к федеральному оператору связи
Бренд сохранится.Сегодня в 18:09
В Тюмени директора фирмы обвиняют в обмане клиентов на 13 миллионов
И вызывают в суд.Сегодня в 17:59
Россияне потратили на покупку иномарок больше триллиона рублей
А на отечественный автопром – 115 миллиардов.Сегодня в 17:56
Экс-директор тюменского племзавода выписал себе премий на полмиллиона
Подозревают следователи.Сегодня в 17:47
Криштиану Роналду задумался о карьере боксера
Через 10 лет.Сегодня в 17:43
Тюменцев ждут на ярмарки
За фермерской продукцией.Сегодня в 17:42
Житель Кыргызстана хотел обменять 10 кило марихуаны на иномарку
Помешали оперативники.Сегодня в 17:39
Суд отправил убившего током человека красноуфимца работать
На благо государства.Сегодня в 17:30
Американцы смогут распечатать пистолеты на принтере
Не выходя из дома.Сегодня в 17:25
Невьянские рабочие оставили жителей 5 улиц без холодной воды
Засыпав канализационный люк асфальтом.Сегодня в 17:16
Ямальский оленевод признан виновным в убийстве менеджеров "Газпрома"
Он так и не раскаялся.
Главные новости
- Сегодня в 19:26Для жителей домов у "Екатеринбург Арены" введут пропускной режим
- Сегодня в 17:04Юго-Запад оказался самым опасным районом Екатеринбурга в гололед (КАРТА)
- Сегодня в 16:30Угрозы поджечь депутатов напугали жителей Асбеста
- Сегодня в 16:13Эстафету минирования от Екатеринбурга приняла Казань
- Сегодня в 14:20Рекламный беспредел в районе Уралмаша
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.