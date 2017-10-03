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Земля обогатила казну Екатеринбурга почти на 2 миллиардаСегодня в 18:47

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Но это не рекорд.

Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2017 года пополнился на 1,7 миллиарда рублей, поступивших с аренды земельных участков. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Дополнительно 205 миллионов рублей городская казна получила от продажи земли на аукционах, 11 миллионов — со штрафов за нарушение сроков строительных работ.

Стоит добавить, что означенная сумма далеко не рекордная. Так, в 2016 году муниципалитет выгадал с земельной аренды 2,3 миллиарда рублей, а за счет уплаты земельного налога бюджет города пополнился на сумму 2,1 миллиарда. В целом платежи за землю составляют 13% от общего объема бюджета Екатеринбурга.

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